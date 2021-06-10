В Госдепе рассказали, какие темы Байден обсудит с Путиным

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе сегодняшнего брифинга назвал темы, которые обсудят на саммите в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

"Я не сомневаюсь, что права человека в целом, а также задержание ряда лиц, в том числе мистера Навального и, конечно, незаконно арестованных американцев, которые должны вернуться к своим семьям, будут затронуты в ходе саммита", - цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Он также сообщил, что в повестку беседы глав государств определенно войдут "озабоченности США действиями, которые Россия предпринимает, чтобы угрожать американцам, их партнерам и союзникам в мире".

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.