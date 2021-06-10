Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

По данным метеослужбы "Казгидромет", в пятницу на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивая погода с грозами. Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах.

Гроза с восточным, юго-восточным ветром прогнозируется в Актюбинской области. В Мангистауской области также грозы, ночью северный ветер до 15-20 м/с. В Костанайской области грозы, днем северо- восточный ветер.

В Туркестанской области также ожидаются грозы, шквал, местами пыльная буря. Ветер северо-восточный с порывами 25 м/с.

В Акмолинской области грозы будут сопровождаться градом, ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области в пятницу вероятны гроза, шквал и град.

В Павлодарской области сильный ветер, чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане объявлено штормовое предупреждение, днем 20 градусов тепла, гроза, ветер 20 м/с.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой, днем до 29 градусов тепла.

В Шымкенте также дождь с грозой, ветер 15-20 м/с, днем жарко, 30-32 градуса выше нуля.