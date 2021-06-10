Дагестанский ансамбль танца "Лезгинка" получил особый статус

У легендарного дагестанского ансамбля танца новый статус: указом врио главы Дагестана Сергея Меликова он стал особо ценным объектом культурного достояния народов республики.

"Постановляю отнести государственное бюджетное учреждение "Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" к особо ценным объектам национального культурного достояния народов Дагестана", – сказано в указе, передает "АиФ-Дагестан".

Перечень особо ценных объектов культурного достояния народов Дагестана определяется главой республики согласно статье 24 Закона Дагестана "О культуре", они не подлежат разукомплектованию.

Напомним, ансамбль "Лезгинка" был создан в сентябре 1958 года народным артистом СССР Танхо Израиловым. За годы своей деятельности коллектив побывал в 65 странах мира, он становился победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.