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Блогеры России сразятся на стадионе "Ростов-Арена"

Блогеры России сразятся на стадионе &quot;Ростов-Арена&quot;

На стадионе "Ростов Арена" 12 июня пройдет фестиваль "Блогеры России", сообщает пресс-служба донского правительства.

Помимо Ростова-на-Дону, турнир пройдет еще в Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске, Екатеринбурге, Хабаровске.

"Активное присутствие в социальных сетях стало нормой для молодежи в современном мире. Появились новые кумиры, объекты для подражания. Такие фестивали, на которых ребята смогут вживую пообщаться с популярными блогерами, весьма значимы", - заявил глава комитета по молодежной политике Юрий Лескин.

Стоит отметить, что на "Ростов Арене" можно будет встретить блогеров Серго и Каху, Александра Nedicaprio, Оксану Мафагел, Марка Сергиенко и других.

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Вестник Кавказа

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