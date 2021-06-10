В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности на Кубани продлен в связи с угрозой распространения коронавируса до 25 июня.

"Продлить по 25 июня 2021 года режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края", - говорится в постановлении губернатора края Вениамина Кондратьева.

Документ опубликованном в четверг на интернет-портале администрации региона.

На Кубани обязательно ношение масок в местах массового пребывания. Гражданам из групп риска, в том числе с хроническими заболеваниями и пожилым предписано соблюдать режим самоизоляции.