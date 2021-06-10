Глава Минздрава назвал общую задачу для россиян во время пандемии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время перед россиянами стоит общая задача – создать коллективный иммунитет против коронавируса COVID-19.

"Мы находимся фактически в борьбе, это необходимо понять каждому и присоединиться к этой борьбе", - сказал глава Минздрава в эфире телеканала "Россия 1".

Он также поведали что только в 5% случаев, при наличии тех или иных показаний, врач будет рекомендовать привиться определенной вакциной против коронавируса из имеющихся. "Есть ряд заболеваний, <...> аутоиммунных, по ним нужно с осторожностью, исходя из рекомендаций врача, применять тот или иной препарат. Практически в общем таких ситуаций, когда требуется выбирать [вакцину], их крайне немного, не более 5%", - заключил министр.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 167 949 случаев заражения.