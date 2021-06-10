ВС Армении открыли огонь по позициям азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении
В четверг, 10 июня, подразделения вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении, говорится в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.
"Министерство обороны Армении распространило сообщение об обстреле подразделений вооруженных сил Азербайджана в направлении Кельбаджарского района на армяно-азербайджанской государственной границе", - сказано в заявлении азербайджанского ведомства.
В Минобороны республики добавили, что обстрел "еще раз доказывает, что армянская сторона намеренно продолжает политику обострения ситуации и совершения военных провокаций на государственной границе двух стран в преддверии выборов".
"Ответственность за инцидент полностью лежит на армянской стороне", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.
В ведомстве также рассказали, что в результате обстрела погибших и пострадавших среди личного состава азербайджанской армии нет.
Вестник Кавказа
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