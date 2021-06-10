Страны G7 объявят о скоординированных усилиях по борьбе с последствиями пандемии

Страны "Большой семерки" (G7) объявят на саммите в Великобритании о скоординированных действиях, направленных на преодоление последствий пандемии коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал сегодня президент США Джо Байден, анонсировавший планы страны закупить 500 млн доз вакцин от коронавируса для почти 100 стран с низким уровнем дохода.

"Мы поможем вывести мир из нынешней пандемии, работая со своими партнерами на мировой арене. Под председательством Великобритании демократические страны мира из Группы семи тоже готовятся предпринять действия. Нынешний вклад США является основой для дополнительных скоординированных усилий, направленных на то, чтобы вакцинировать международное сообщество", - заявил глава Белого дома.

"Завтра страны Группы семи объявят о полных масштабах нашего обязательства", - цитирует американского лидера ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 167 949 случаев заражения.