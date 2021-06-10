На Кубани состоится более тысячи мероприятий в День России

В День России в Краснодарском крае проведут свыше тысячи праздничных акций и мероприятий.

С 8 по 12 июня в регионе пройдут фестивали граффити. Уличные художники изображают на зданиях героев и сюжеты из истории России и современности.

В праздничный день в рамках акции "Мой триколор" волонтеры будут раздавать символику в цветах государственного флага. Здания районных администраций украсят световым триколором.

По замыслу акции "Флаги России. 12 июня" и "Окна России" окна и фасады домов украсят флагами, рисунками и надписями, посвященными стране, сообщает "Аргументы и факты".



Стоит отметить, что в Темрюкском районе состоится фестиваль по парусному спорту "Попутный ветер". В Ейске пройдет выставка творческих работ мастеров декоративно-прикладного искусства. В станице Северской с 12 по 14 июня запланировали полеты мотопарапланов с флагами России.