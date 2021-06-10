В Новороссийске запретили ездить вдвоем на электросамокатах

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Новороссийске ввела новые правила иограничила скорость движения электросамокатов.

В городе максимальная разрешенная скорость - 25 км/ч, на набережной - 15 км/ч, в районе городского пляжа и на участке набережной от ресторана «Конь и дельфин» до мемориального комплекса «Малая Земля» - 10 км/ч, написал глава города Игорь Дяченко в Instagram.

«Использовать электротранспорт мощностью свыше 250 Вт запрещено, как и кататься на них несовершеннолетним и нетрезвым пользователям, а также ездить нескольким людям сразу на одном СИМ», - добавил он.

Сервисам проката следует оборудовать самокаты индивидуальными номерами.