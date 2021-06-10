США рассчитывают на возвращение своего посла в Москву в ближайшие недели

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что американская администрация рассчитывает на то, что посол США в России Джон Салливан вернется в Москву в предстоящие недели.

"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", - цитирует Прайса ТАСС.

Напомним, 20 апреля посол США в РФ Джон Салливан заявил, что направляется в Вашингтон для консультаций и вернется в Москву в ближайшие недели. "Я думаю, что для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами в администрации Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений между США и Россией", - сказал он. Дипломат также добавил, что вернется в российскую столицу до встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира] Путина.