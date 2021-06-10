Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр умер от последствий коронавируса

Глава азербайджанской епархии РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр умер 10 июня, сообщается на сайте епархии Русской православной церкви в Азербайджане.

Архиепископ Александр скончался после продолжительной и тяжелой болезни, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Архиепископ Александр (Александр Геннадьевич Ищеин) родился 13 июня 1952 года в Ярославле, окончил Ленинградский химико-фармацевтический институт, в 1975 году принял монашество, затем окончил Московскую духовную семинарию. Более 20 лет он служил в СКФО, был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии. С 1992 года был настоятелем разных православных храмов Азербайджана. В конце 1998 года, когда Синод РПЦ решил возродить Бакинскую епархию (Азербайджан, Дагестан и Чечня), он стал архимандритом, епископом Бакинским и Прикаспийским. В 2012 году епископ Александр был возведен патриархом Кириллом в сан архиепископа.