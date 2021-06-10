В Узбекистане обвалившийся грунт не дал преступникам совершить кражу и похоронил их

Три человека, которые утром 9 июня погибли при обвале грунта в Каракалпакстане, собирались украсть часть трубы подземного водопровода, сообщает "Узсувтаминот".

Было установлено, что один взрослый мужчина и трое подростков пытались украсть часть подземной водопроводной трубы, проложенной в пустынной песчаной местности на территории сельского схода граждан "Сууенли" Кунградского района.

Примерно в 04:00 они начали ломать чугунную трубу, чтобы украсть ее части. В этот момент на них обрушился грунт, смягчившийся из-за выпавших ранее осадков. Трое человек погибли на месте, один сбежал с места происшествия.

Впоследствии сотрудники полиции задержали его и доставили больницу.