В Минздраве рассказали о ситуации с коронавирусом в регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о текущей ситуации с коронавирусом COVID-19 в регионах.

"Неравномерно развивается ситуация по регионам. Те регионы, где население соблюдает правила и идет на вакцинацию, там ситуация спокойная", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

При этом глава Минздрава отметил, что в регионах, где население начинает пренебрегать рекомендуемыми мерами, в первую очередь по профилактике заболевания, ситуация становится напряженной.

"Есть регионы, где просто великолепно развивается ситуация - Белгородская область, Чеченская Республика последние недели прогресс великолепный по вакцинации населения и стабилизация ситуации", - добавил Мурашко.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 167 949 случаев заражения.