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Меликов рассказал, на что будет ориентирован бюджет Дагестана

Меликов рассказал, на что будет ориентирован бюджет Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов рассказал, на что будет ориентирован бюджет республики на 2022-2024 годы.

"Бюджет, который будем принимать на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, я бы хотел ориентировать больше на социальные нужды", - цитирует Меликова "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что его глубоко возмутила история, связанная с выплатами ветеранам Великой Отечественной войны. "Они с 2010 года получали по 2 тыс рублей. Как сегодня можно ветерану войны давать 2 тыс? В срочном порядке, опять же благодаря динамичной работе правительства республики, мы внесли изменения в соответствующие документы, чтобы уже с июня текущего года они получали ровно в десять раз больше ежемесячных выплат. Сейчас они будут получать по 20 тыс рублей", - поведал врио главы республики.

 

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Вестник Кавказа

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