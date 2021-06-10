Меликов рассказал, на что будет ориентирован бюджет Дагестана

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов рассказал, на что будет ориентирован бюджет республики на 2022-2024 годы.

"Бюджет, который будем принимать на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, я бы хотел ориентировать больше на социальные нужды", - цитирует Меликова "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что его глубоко возмутила история, связанная с выплатами ветеранам Великой Отечественной войны. "Они с 2010 года получали по 2 тыс рублей. Как сегодня можно ветерану войны давать 2 тыс? В срочном порядке, опять же благодаря динамичной работе правительства республики, мы внесли изменения в соответствующие документы, чтобы уже с июня текущего года они получали ровно в десять раз больше ежемесячных выплат. Сейчас они будут получать по 20 тыс рублей", - поведал врио главы республики.