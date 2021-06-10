Макрон хочет обсудить с Эрдоганом ситуацию в Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах обсудить с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе и отношения между Азербайджаном и Арменией.

Эти темы Макрон хочет поднять при встрече с Эрдоганом перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня.

"Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов", - сообщил он в четверг на пресс-конференции в Париже.

Макрон отметил, что у них с турецким коллегой "есть глубокие расхождения", но диалог необходим.

"Я хочу поговорить о ситуации в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отношениях Армении и Азербайджана", - рассказал он.

Кроме того, президент Франции "намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками".