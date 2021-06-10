В Казахстане поймали водителя, сбившего целую семью

Правоохранители в Атырауской области задержали водителя, который сбил семью, переходившую дорогу и скрылся с места ДТП.

ЧП произошло в поселке Доссор Макатского района, Toyota Sequoia сбила семью из четырех человек, пытавшуюся перейти дорогу. Водитель не оказал пострадавшим помощи и уехал. В больницу попали 32-летний мужчина, его 24-летняя жена и их дети 6 лет и 1 года, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

"В результате оперативно-следственных действий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 33-летний житель поселка", - рассказали в полиции.

Ведется досудебное расследование по статье уголовного кодекса Казахстана "Нарушение водителями правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека".