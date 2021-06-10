В Батуми в честь открытия пляжного сезона дадут салют

Летний туристический сезон официально стартует в Аджарии с 15 июня, в Батуми по этому случаю запланирована праздничная программа.

В честь начала туристического сезона, вход во все музеи Аджарии, а также в крепость Петра и Гонио-Апсаросскую крепость-музей будет бесплатным.

Также 15 июня на набережной в Батуми состоится шоу воздушных змеев, у летнего театра весь день будет играть диджей, морской туристический сезон откроется в 16:00, балет под открытым небом запланирован на 16:30 – 17:30. Вечером во дворе государственного драматического театра Батуми бесплатно покажут спектакль "Эллада", а в 22:00 состоится праздничный фейерверк, сообщает Департамент туризма и курортов региона.

"Мы ждем путешественников как из наших соседних стран, так и из целевых стран, откуда в направлении Батуми осуществляются регулярные рейсы", - сообщила глава Департамента туризма и курортов Аджарии Тинатин Зоидзе.