Защитник сборной Грузии может продолжить карьеру в Казахстане

Бывший защитник тульского "Арсенала" и сборной Грузии по футболу Гия Григалава может перебраться в Казахстан.

Интерес к 31-летнему игроку проявляет "Астана", лидирующая на данный момент в чемпионате Казахстана, передает Sport24.

В минувшем сезоне Григалава провел в составе "Арсенала" 21 матч в чемпионате России.

Напомним, после 14 туров "Астана" с 34 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионате Казахстана. Идущий на втором месте "Тобол" отстает от лидера на три очка.