Франция перечислит Грузии за три года почти полмиллиарда евро

Грузия в течение трех лет получит от Франции 483 млн евро. Об этом говорится в сообщении администрации правительства Грузии.

Данные средства будут предоставлены грузинской стороне в рамках сотрудничества с Агентством развития Франции (АFD) на период с 2021 по 2023. Основная часть будет в виде кредита.

По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, присутствовавшего на церемонии подписания документа, из этой суммы 33 млн евро - грант, который получит правительство Грузии.

"Мы блестяще сотрудничаем с Агентством развития Франции. После того, как агентство в 2017 году открыло региональный офис, наше сотрудничество еще более усилилось и расширилось. Портфель агентства на данный момент составляет 480 млн евро и при поддержке АFD в стране осуществляются важные проекты и программы", - цитирует Гарибашвили "Sputnik Грузия".

Предполагается, что в рамках новой программы помощи в Грузии будут осуществлены разные проекты и программы, в том числе в энергетике, частном секторе, здравоохранении, а также в сфере охраны окружающей среды, сельского хозяйства и регионального развития.