Россия прекратила применение меморандума, подписанного с США в 1992 году, об "открытой суше"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о прекращении меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши".
Соответствующее распоряжение от 9 июня опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", - говорится в тексте документа.
МИД России должен уведомить американскую сторону о принятом решении.
Напомним, в апреле США в рамках санкций выслали 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне, Москва ответила зеркально и анонсирована прекращение соглашения об "открытой суше". Этот документ регулировал порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран.
Вестник Кавказа
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