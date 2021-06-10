Россия прекратила применение меморандума, подписанного с США в 1992 году, об "открытой суше"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о прекращении меморандума о понимании между правительствами России и США в отношении "открытой суши".

Соответствующее распоряжение от 9 июня опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении "открытой суши", подписанного в г. Вашингтоне 17 июня 1992 года", - говорится в тексте документа.

МИД России должен уведомить американскую сторону о принятом решении.

Напомним, в апреле США в рамках санкций выслали 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне, Москва ответила зеркально и анонсирована прекращение соглашения об "открытой суше". Этот документ регулировал порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран.