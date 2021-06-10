В Москве пройдет вечер памяти террориста и убийцы Монте Мелконяна

12 июня отмечается День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Именно в этот день в Москве уже не в первый раз должен пройти вечер памяти известного своей дерзостью и безжалостностью международного террориста Монте Мелконяна, которого в Армении считают национальным героем.

Такие вечера проводятся "армянской общественностью" (на самом деле армянскими националистами) в разных городах и на разных площадках по несколько раз в год. Однако проведение столь неоднозначного мероприятия именно День России можно расценивать как провокационное противопоставление "вечера памяти" национальному единству народов РФ.

Мелконян руководил одной из самых жестоких подпольных организаций 1980-х – основанной в Бейруте Армянской секретной армией освобождения Армении (АСАЛА), слыл знатоком подрывного дела, участвовал в войнах на Ближнем Востоке, сидел во французской тюрьме, был организатором террористических актов в разных странах мира.

В начале Первой Карабахской войны, которая притягивала в Армению боевиков из разных уголков мира, Мелконян приехал на историческую родину – с оружием в руках отстаивать идеи сепаратизма и национализма. Непосредственно под его руководством был разработан план по захвату одного из самых больших азербайджанских сел – Гарадаглы, где боевики Мелконяна убили, заживо сожгли и захватили плен около 100 человек. Это была своего рода мрачная репетиция ходжалинской резни.

Возмездие настигло Мелконяна летом 1993 года, но дело его живет и по ныне. VOMA, дочерняя организация АСАЛА, перманентно набирает в свои ряды наемников из разных стран. Так перед Второй Карабахской войной организация проводила "набор соотечественников в добровольческий горнострелковый батальон", который "является частью резервной армии Армении и открыт для добровольцев из Армении и диаспоры".

То, что вечер памяти террориста в Москве 12 июня, нельзя расценивать иначе как провокацию, это полбеды. Страшнее, что на такого рода встречах, предусматривающих "флешмоб со свечами в майках с портретом Мелконяна у Армянской церкви в Москве и просмотр документального фильма, в ходе которого художница будет рисовать портрет Мелконяна", молодым московским армянам, далеким от ужасов войны, скорее всего, будут промывать мозги идеей "Великой Армении", за которую отдал свою жизнь "национальный герой" Монте Мелконян.

В Армении именем Монте Мелконяна названы одна из воинских частей Вооруженных сил, университет и школа в городе Ереване, мост, благотворительный фонд, ему установлены памятники. Не будет ли следующим шагом армянских националистов требование об установке практика очередному убийце в очередном российском городе, как это уже было, когда в Армавире повесили памятную доску пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде).

Не захотят ли после таких "вечеров памяти" молодые московские армяне обмениваться мемами "Это Монте. Монте храбрый. Монте убивал. Будь как Монте" и пытаться претворить их в жизнь?