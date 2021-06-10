Четвертый этап программы туристического кешбэка стартует 16 июня

В Ростуризме рассказали, что уже на следующей неделе в России начнутся продажи туров на четвертый этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным кешбэком.

"У нас текущее окно продаж заканчивается 15 июня, 16 июня мы плавно переходим к очередному этапу, и можно будет покупать на осень - начиная с 1 октября по середину декабря", - пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, пишет РИА Новости.

Она добавила, что сейчас можно выгодно приобрести туры на осень по акциям раннего бронирования.

"Мы рассчитываем, что нам до 2 миллиардов может понадобиться на осеннее "окно", - отметила она.