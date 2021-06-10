Турция запустит фьючерсные торги на черноморский газ к октябрю

На газовом фьючерсном рынке, который в Турции запустят в течение нескольких месяцев, будут проходить торги на природный газ с месторождений, обнаруженных в Черном море, заявили в управлении энергетического надзора страны, пишет турецкая "Сабах". Совсем недавно Анкара объявила об обнаружении нового месторождения природного газа объемом 135 млрд кубометров в южной части Черного моря, в результате чего общий объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в регионе достиг 540 млрд кубометров.

В прошлом году турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило запасы природного газа объемом 405 млрд кубометров на черноморском месторождении Сакарья, ставшем крупнейшим в истории страны месторождением голубого топлива.

Общая стоимость газа на этих месторождениях оценивается в более чем $100 млрд, сообщил Анатолийскому агентству председатель Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) Мустафа Йылмаз. По его словам, газ со всех месторождений будет доступен для торгов на фьючерсном рынке природного газа. Торги будут запущены 1 октября на энергетической бирже Стамбула (EXIST). По словам Йылмаза, использование этой биржи снизит риски для трейдеров и участников рынка, обеспечивая большую стабильность торговли, чем текущий спотовый рынок газа. "Участники рынка смогут торговать на фьючерсном рынке газа, который откроется 1 октября", - отметил он. Йылмаз добавил, что диверсифицированные поставки газа из Черного моря, по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) и газопроводу "Турецкий поток" помогут Турции стать газовым хабом и положительно повлияют на стоимость газа для населения страны.

Месторождение может значительно снизить внешнюю зависимость Турции от импорта энергоносителей. "По сегодняшним рыночным ценам стоимость газа на всех новых месторождениях превышает $100 млрд. Первоначальная добыча на Черном море к 2023 году может составить 5−10 млрд кубометров в год, но эта цифра может возрасти до 15-20 млрд кубометров в год, что покроет 30% годовых потребностей Турции в газе, а также снизит дефицит платежного баланса страны", - отметил Йылмаз.

Ключевой игрок на газовом рынке

Глава Управления по контролю и регулированию энергетического рынка также отметил, что черноморский газ укрепит позиции Турции в переговорах по газовым контрактам. Как раз вовремя, поскольку срок действия около трети долгосрочных контрактов Турции, индексируемых по цене на нефть, истекают либо в этом году, либо в следующем. В том числе контракт на поставку 6,6 млрд кубометров азербайджанского газа в год и 8 млрд кубометров российского.

В настоящее время страна импортирует почти весь потребляемый газ, и чтобы снизить свою зависимость от импорта энергии, в последние годы активизировала разведку нефти и газа у своего побережья. Турция сильно зависит от импорта из России, Азербайджана и Ирана, а также от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, США, Нигерии и Алжира. Страна потребляет в год от 45 до 50 млрд кубометров природного газа, что обходится ей в $12-15 млрд. В прошлом году Турция импортировал 48,1 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем годом ранее, треть этого объема поставила Россия.

Йылмаз сказал, что 2022 год будет важнейшим периодом для турецкого газового рынка. "Мы также подготовили почву для спотовых продаж газа, что поможет снизить затраты на импорт газа в Турцию", - подчеркнул он, добавив, что страна станет одним из ключевых игроков на газовом рынке.

В прошлом году Управление по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) открыло путь для спотового импорта газа по трубопроводам в соответствии с новым постановлением, позволяющим осуществлять поставки на более доступных и гибких условиях. Первая сделка по продаже газа через электронную торговую платформу была заключена в сентябре с первой поставкой газа в Турцию по трубопроводу через пункт Малкочлар на границе с Болгарией.