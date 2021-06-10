Макрон призвал прояснить стратегию и политику НАТО в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, что необходимо прояснить стратегию Североатлантического альянса и его политику в отношении России.

"Нам нужно стратегически прояснить, куда движется альянс. В первую очередь - какие отношения мы хотим иметь с Россией", - цитирует французского лидера РИА Новости.

Он также приветствовал подготовку встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. По словам президента Франции, он сам всегда выступает за диалог с Россией.

Макрон подчеркнул, что НАТО необходимо снизить напряжение в отношениях с Россией. В то же время он обратил внимание на то, что рамки отношений с РФ должны быть требовательными и жесткими.

Напомним, саммит НАТО в Брюсселе состоится 14 июня.

В апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.