Проценко рассказал о неудачах терапии мутировавшего COVID-19

Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко признал, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за мутаций.

"Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал", - заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Врач добавил, что появляются пациенты, которым не помогают уже выработанные методы лечения, поэтому вакцинация для тех, кто еще не болел - лучший способ профилактики.

По мнению Проценко, коллективный иммунитет в Москве сейчас "глубоко меньше 50%".

Напомним, за последние сутки в Москве выявили более 5,2 тыс случаев заболевания - максимум с середины января.