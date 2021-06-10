Проценко рассказал о неудачах терапии мутировавшего COVID-19
Главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко признал, что коронавирус стал хуже поддаваться лечению из-за мутаций.
"Есть ощущение, что меняется вирус, потому что проверенные методы лечения вот этого гипервоспаления или, как мы говорим, цитокиновых бурь, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал", - заявил он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Врач добавил, что появляются пациенты, которым не помогают уже выработанные методы лечения, поэтому вакцинация для тех, кто еще не болел - лучший способ профилактики.
По мнению Проценко, коллективный иммунитет в Москве сейчас "глубоко меньше 50%".
Напомним, за последние сутки в Москве выявили более 5,2 тыс случаев заболевания - максимум с середины января.
Вестник Кавказа
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