Евросоюз готов разрешить привитым свободно передвигаться по своей территории - СМИ

В пятницу, 11 июня, постоянные представители 27 стран Европейского союза планируют утвердить предложение Еврокомиссии о том, чтобы разрешить гражданам, прошедшим полную вакцинацию в течение 14 дней, свободно передвигаться в пределах блока. Об этом сообщило сегодня со ссылкой на европейских дипломатов агентство Reuters.

Как ожидается, власти Евросоюза также расширят список безопасных для посещения регионов сообщества.

Ранее руководство ЕС сообщило, что система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в сообществе ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран ЕС начинается сезон отпусков. Сертификаты будут свидетельствовать о том, вакцинирован ли человек от коронавируса COVID-19, переболел ли он ранее инфекцией, когда последний раз делал ПЦР-тест. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 167 949 случаев заражения.