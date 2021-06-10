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Первая нитка "Северного потока 2" соединилась и готова к заполнению газом

Первая нитка &quot;Северного потока 2&quot; соединилась и готова к заполнению газом

В пресс-службе Nord Stream 2 AG сообщили о техническом завершении строительства морской части первой нитки газопровода "Северный поток-2".

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сообщили в компании-операторе, пишет "Интерфакс".

Пусконаладочные работы по заполнению трубопровода газом начнутся в пятницу, 11 июня, и продлятся несколько месяцев.

На второй нитке продолжаются трубоукладочные работы.

Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин на ПМЭФ сообщил о том, что одна из ниток газопровода достроена, к подаче газа по "Северному потоку 2" готова российская компрессорная станция Славянская.

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