Узбекистан примет саммит молодежного туризма в 2022 году

Ежегодный Саммит Международного молодежного туризма (Global Youth Tourism Summits) в 2022 году будет проходить в Узбекистане.

Делегация Узбекистана во главе с первым замминистра туризма и спорта Улугбеком Агзамовым посетила с официальным визитом Афины. Там , Агзамов встретился с генсекретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили и региональным директором Европейского департамента UNWTO Алессандром Прианте. В ходе переговоров было приняло решение включить в число участников предстоящего саммита, который в этом году пройдет в Италии, двух молодых представителей из Узбекистана, информирует пресс-служба Узбектуризма.

"Зураб Пололикашвили высоко оценил реформы в Узбекистане, направленные на регулярную поддержку сферы туризма во время пандемии и отметил, что город Самарканд – в качества моста между Востоком и Западом, является самым достойным местом для приема", - добавили в ведомстве.