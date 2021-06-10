Первая леди США оценила готовность Байдена ко встрече с Путиным

Джилл Байден, супруга президента США Джо Байдена, заявила, что ее муж даже чрезмерно подготовлен ко встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"О мой бог, он чрезмерно подготовлен", - сказала первая леди США, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Байден ко встрече с российским лидером.

Джилл Байден пообщалась с репортерами после встречи с супругой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, прошедшей в городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, передает ТАСС.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории "третьей страны". В мае в пресс-службе Кремля сообщили, что встреча глав государств пройдет в Женеве 16 июня. Это будут первые переговоры глав государств в личном формате с момента вступления Байдена в должность президента США.