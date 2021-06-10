Ставропольцам пообещали не повышать в 2021 году взносы за капремонт и тарифы на вывоз мусора

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в четверг в ходе "Прямой линии" с жителями региона сообщил, что в 2021 году не планируется повышать размер взносов на капремонт в многоквартирных домах и тарифы за вывоз мусора.

"Они (взносы за капремонт) в этом году подниматься не будут", - заявил губернатор края. Также он уточнил, что в этом году неизменными останутся и тарифы за вывоз мусора.

Напомним, в 2019 году размер взносов на капремонт на Ставрополье вырос более чем на 35% для многоквартирных домов с лифтами и на 21,4% для домов без лифтов. С тех пор размер взносов не менялся.