Семьи застреленных в Сочи приставов получат соцподдержку

В Сочи окажут социальную поддержку семьям двух застреленных приставов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

"Семьям сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, будут предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне примерно в 10:30 в Адлерском районе по улице Просвещения произошло двойное убийство. Двое судебных приставов, прибывшие выселять семью из дома по решению Адлерского суда, были застрелены 61-летним хозяином дома из охотничьего ружья. Погибшими оказались младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Альберт Агозян (31 год) и судебный пристав-исполнитель Андраник Матевосян (30 лет). Суд арестовал стрелявшего до 9 августа.