Москвичи едят в дара раза больше мороженного, чем остальные россияне

Исследование показало, что в Москве граждане едят больше мороженого, чем в остальных городах России.

Как сообщает телеграм-канал комплекса экономической политики правительства Москвы, в среднем житель столицы съедает за год 5 кг мороженого, тогда как в среднем по России мороженого потребляется вдвое меньше.

В Москве бюджетные организации за 2020-2021 года приобрели более 32 тыс единиц мороженого, чаще всего это были вафельные стаканчики. На это они потратили 1,66 млн руб.

С помощью портала поставщиков особенно активно закупали мороженое образовательные, медицинские и социальные учреждения.