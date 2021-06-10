УЕФА обязал Украину убрать с формы на Евро лозунг "Героям слава"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг "Героям слава". Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В УЕФА пояснили, что данный лозунг "явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение". "Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - приводит сообщение организации РБК.

При этом в УЕФА отметили, что лозунг "Слава Украине" и карта Украины, на который изображен Крым, не нарушают правил.

Напомним, ранее сборная Украины представила форму для чемпионата Европы. На груди формы изображен контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. Помимо этого, на форму нанесены фразы "Слава Украине" и "Героям слава".

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти летом прошлого года, однако УЕФА из-за пандемии коронавируса COVID-19 принял решение перенести турнир. Он пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Баку, Риме, Лондоне, Мюнхене, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Глазго, Севилье, Будапеште и Амстердаме.