В Кабардино-Балкарии будут судить за злоупотребление полномочиями директора водоконала

В Кабардино-Балкарии директор муниципального унитарного предприятия Нальчика, занимающегося вопросами водоснабжения, подозревается в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили в МВД по региону.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по КБР совместно с коллегами из УФСБ установили, что директор водоканала, используя свое служебное положение, незаконно потратил на приобретение строительных материалов более 315 тыс рублей.

По данным МВД, с сентября 2019 года по март 2020 года чиновник заключил муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение ремонтно-строительных работ по прокладке и монтажу новой сети водоснабжения.

Не имея законных оснований, он поручил своим сотрудникам получить из кассы МУП средства на закупку строительных материалов и проведение ремонтно-строительных работ вместо подрядчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Директору предприятия грозит до четырех лет лишения свободы, передает РИА Новости.