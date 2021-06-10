Главная » Видео

Что препятствует полной реализации проекта "Север – Юг"?

Баку и Тегеран подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через Астарачай. Это важный узел международного транспортного коридора "Север – Юг", который увеличит объемы двусторонних и транзитных грузоперевозок автотранспортом, а также пропускную способность на границе. Руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Алексей Куприянов рассказал "Вестнику Кавказа" о сложностях на пути реализации проекта.

1040 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!