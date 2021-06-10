Праздничные выходные в Краснодарском крае будут дождливыми

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что в ближайшие дни на Кубани будет довольно тепло, но дождливо и ветрено.

Днем 12 июня в крае прогнозируются дожди и грозы, ветер 12-14 м/с. На побережье порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В воскресенье к вечеру погода ухудшится, пойдет сильный дождь. Ночью около 15 градусов тепла, днем - 22-27 градусов.

В понедельник вероятны кратковременные дожди, грозы, днем около 25 градусов тепла.