Выпускные в Карачаево-Черкесии намерены провести в очном формате

Министр образования и науки Карачаево-Черкесии Инна Кравченко заявила, что улучшение ситуации с коронавирусом COVID-19 позволяет провести выпускные балы в школах республики в традиционном очном формате.

"Мы направили информацию главам муниципальных образований, учредителям общеобразовательных организаций о том, чтобы до 26 июня были проведены торжественные выпускные вечера по вручению аттестатов о среднем общем образовании", - цитирует ее "Интерфакс".

Глава министерства при этом отметила, что в связи с сохранением риска распространения коронавируса торжества пройдут с учетом всех санитарных требований. "То есть это будет ограниченное количество приглашенных гостей, но с обязательным участием всех выпускников", - уточнила она.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, c начала пандемии в Карачаево-Черкесии выявлены 20 569 случаев заражения. Справились с болезнью 20 228 жителей республики, умерли – 155.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. По данным медицинского института Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 174 млн, из них более 3,7 млн человек скончались. В России выявлено 5 167 949 случаев заражения.