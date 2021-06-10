Почти треть бюджета Казахстана в 2021 году ушла на социальную поддержку граждан

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Серик Шапкенов сообщил в четверг на отчетной встрече с населением, что 27% госбюджета в этом году пошли на соцподдержку казахстанцев.

По словам министра, в прошлом году в 2021 году затраты на социальное обеспечение составили 3,4 трлн тенге - более 24% от бюджета.

«В текущем году затраты бюджета на социальное обеспечение выросли до 3,8 трлн тенге и составили более 27% от расходов республиканского бюджета», - заявил Шапкенов.

Он напомнил, что в прошлом году дважды повышались пенсии и государственные пособия. «Рост солидарной пенсии составил 12%, а базовой пенсии и государственных пособий – 10%. С 1 января 2021 года вновь проиндексированы пенсии и пособия. В результате солидарная пенсия увеличилась на 7%, базовая пенсия и государственные пособия – на 5%», - поделился министр.