Ахмадинеджад превратился в воинствующего либерала?

Просто невероятно, что порой творит с политиками избирательная гонка. В Армении и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян, в лучших традициях средневековья, предлагает вражескому государству своего сына в пленники! Конечно, не без благой цели, а во имя освобождения задержанных азербайджанской стороной армянских военных, которых в Баку считают диверсантами, а в Ереване – военнопленными. Автором этой экстравагантной идеи был экс-президент Серж Саргсян, который почему-то вместо себя любимого в обмен на армянских солдат предложил сына Никола Пашиняна.

Не меньшие страсти кипят и чуть южнее от Армении – в Иране, где избирательная гонка тоже находится в самом разгаре. Там народ буквально ошарашен предвыборным заявлением Махмуда Ахмадинеджада, являющегося бывшим президентом ИРИ и одним из известных религиозных "хардлайнеров".

"Несколько дней назад по телевидению кто-то задался вопросом, мол, с чего это вдруг народ должен быть свободным в выборе одежды? Кто это сказал? Каков предел этой свободы – может, они голыми захотят гулять, что тогда будет?", - с очевидным негодованием процитировал одного из представителей клерикалов Махмуд Ахмадинеджад.

После этого экс-президент Ирана разразился монологом, в котором призвал к либерализации иранского общества. "Какое вам дело до того, кто как выходит на улицу? Кто как хочет – пусть так и ходит! Кто вам дал право контролировать людей?!" - заявил Ахмадинеджад. По его словам, подобный "контролирующий" подход государства в корне ошибочен, и он приводит к трагедиям. "А кто будет контролировать вас, контролирующих?! Они (религиозные власти – ред.) взяли общественную и правовую миссию в свои руки, управляют повсюду экономикой, внутренней и внешней политикой, культурой – и это ошибка. Это уничтожает страну, народ, правду, независимость и культуру. Кто дал вам это право?", - задался риторическим вопросом бывший президент Ирана.