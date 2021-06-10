Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США о "Северном потоке-2"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге в четверг, что Москва не понимает заявлений о необходимости "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации газопровода "Северный поток 2".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон добивается от Германии "автоматических" мер против последствий работы газопровода, также США намерены продолжить работать над тем, чтобы "Северного потока 2" не заработал. Блинкен сообщил, что США активно общаются с Германией, чтобы понять, что необходимо сделать для возмещения возможных транзитных потерь Киева.

"Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию", - сказала Захарова.

Она отметила, что оба эти варианта лишены смысла, так как за словами должны быть какие-либо факты.

Никаких негативных последствий от "Северного потока 2" для Европы и континента нет, подчеркнула представитель МИД.

"Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте - как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим", - констатировала она.