АТОР просит оперштаб открыть границы для российских туристов

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила письмо с просьбой по возможности возобновить международного выездного туризма в России в адрес главы оперштаба по коронавирусу, вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Просим рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов. Это снизит социальную напряженность, предоставив туристам, возможность совершить запланированное путешествие, а также позволит туроператорам уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам", - говорится в письме, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, передает РИА Новости.

В настоящее время въезд российских туристов разрешили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис. В этих странах низкий уровень заболеваемости коронавирусом, по оценкам Роспотребнадзора они безопасны для въезда россиян.

В письме туроператоров отмечается, что возобновление авиасообщения по зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит достичь скорейшей массовой вакцинации населения. "Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 миллионов человек", - подчеркивается в документе.