Европарламент призвал отстранить Беларусь от международных спортивных соревнований

Европарламент призывает Совет Евросоюза ввести новые санкции в отношении Беларуси. Об этом говорится в проекте резолюции, посвященной инциденту с самолетом Ryanair в Минске.

Евродепутаты считают необходимым исключить Беларусь из международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет (МОК), и приостановить участие национальных команд страны в Олимпиаде в Токио, в чемпионатах Европы и мира по всем спортивным дисциплинам, в том числе в международных клубных турнирах,

Помимо этого, евродепутаты высказались за лишение белорусского гостелевидения прав на трансляцию матчей чемпионата Европы по футболу и безвозмездную передачу этих прав "независимому телеканалу "Белсат", передает "Прессбол".

Голосование по резолюции состоится 10 июня. Отметим, что документ носит рекомендательный характер и не обязателен к исполнению.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. На борту воздушного судна находился основатель признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Протасевича обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним также была задержана гражданка России София Сапега. Ее подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси.