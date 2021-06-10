Таджикистан и Узбекистан подарили друг другу больницу и школу

В четверг президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев провели переговоры, после которых торжественно открыли медицинский центр и общеобразовательную школу, которые каждая из республик построила на территории сопредельной страны.

"Сегодня мы в режиме онлайн запустили медицинский центр регионального значения на 200 коек, построенный нашими узбекскими братьями в Кабодиёнском районе Хатлонской области [Таджикистана], а также общеобразовательную школу на 640 мест в Ургутском районе Самаркандской области [Узбекистана], возведенную правительством Таджикистана", - рассказал Рахмон по итогам встречи с Мирзиёевым, пишет ТАСС.

Он напомним, что в прошлом году узбекская сторона возвела на севере Таджикистана, в Спитаменском районе школу на 630 мест, также завершается строительство дошкольного учреждения на 200 мест в городе Риштан Ферганской области Узбекистана. "Эти социальные объекты являются символом нашей дружбы и взаимной поддержки", - отметил президент Таджикистана.