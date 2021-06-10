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Жителя Сочи арестовали с полуторакилограммовым арсеналом наркотиков

Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сочинские полицейские задержали 36-летнего жителя города-курорта, у которого изъяли 1,6 кг наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

По месту жительства у мужчины хранился настоящий наркоарсенал: правоохранители обнаружили у него и гашиш, и метадон и амфетамин, которые он оптом приобрел через интернет и планировал распространять их на территории курорта в розницу путем тайниковых закладок, - передает "АиФ-Юг". 

Преступник арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело, идет предварительное следствие. Санкции статьи предусматривают для фигуранта максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Кубани.

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