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Блогеры будут рекламировать внутренний туризм

Блогеры будут рекламировать внутренний туризм

Блогеры дадут такую рекламу внутреннему туризму, которую не способно дать государство, заявил депутат Госдумы Борис Пайкин на презентации проекта "Блог-туры" Путешествуем по России".

"Сегодня той социальной рекламы, которую может дать государственный институт в лице Ростуризма или отдельных министерств, недостаточно. Мы понимаем, что блогосфера охватывает десятки млн человек и такого рекламного продукта, такой рекламной информации больше нам сегодня не получить", - сказал он.

Пайкин добавил, что блог-туры заинтересуют людей путешествовать по России, а также помогут развивать отрасль.

"По результатам блог-туров, я думаю, что заинтересованность значительно повысится. Я думаю, что мы увидим гораздо больше энтузиастов из блогосферы и других людей, которые к нам придут, которые предложат свою помощь для того, чтобы действительно развивать наш туризм, для того, чтобы наши люди увидели, насколько многообразна наша страна", - подчеркнул депутат.

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Вестник Кавказа

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