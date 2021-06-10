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Биологи объяснили гигантские грибы на Ставрополье

Биологи объяснили гигантские грибы на Ставрополье

Жители села Александровского Ставропольского края обнаружили большие белые грибы в районе улицы Степной. По словам местных жителей, грибы называются белосвинухой.

По словам ученых, быстрый рост грибов, а также их довольно большие размеры связаны со сложившейся благоприятной погодой. "Эти возможности входят в модификационную изменчивость организмов", - сказала профессор кафедры химии и защиты растений СтГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Наталья Глазунова.

Согласие с ней выразилпрофессор кафедры общей биологии и биоразнообразия СКФУ, доктор биологических наук Александр Иванов, отметив, что ранее встречал грибы дождевики величиной с арбуз.  

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Вестник Кавказа

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