Биологи объяснили гигантские грибы на Ставрополье

Жители села Александровского Ставропольского края обнаружили большие белые грибы в районе улицы Степной. По словам местных жителей, грибы называются белосвинухой.

По словам ученых, быстрый рост грибов, а также их довольно большие размеры связаны со сложившейся благоприятной погодой. "Эти возможности входят в модификационную изменчивость организмов", - сказала профессор кафедры химии и защиты растений СтГАУ, доктор сельскохозяйственных наук Наталья Глазунова.

Согласие с ней выразилпрофессор кафедры общей биологии и биоразнообразия СКФУ, доктор биологических наук Александр Иванов, отметив, что ранее встречал грибы дождевики величиной с арбуз.