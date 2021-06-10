Краснодарка потратила чужие деньги на три робота-пылесоса

Жительница Краснодара лихо потратила деньги с чужой банковской карты, найденной ею в маршрутном такси, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

С заявлением о незаконном списании средств с его счета обратился житель кубанской станицы Северской. Стражи правопорядка выяснили, что заявитель потерял банковскую карту, после чего через мобильное приложение узнал о списании средств за приобретение товаров на одном из интернет-сайтов на сумму более 25 тыс рублей, - передает "АиФ-Юг".

Личность предполагаемой злоумышленницы была оперативно установлена, ее задержали. В полиции краснодарка дала признательные показания, пояснив, что нашла чужую карту в маршрутке, и с ее помощью купила фен для волос в интернет-магазине и три робота-пылесоса.

В отношении возбуждено уголовное дело, за кражу чужих денег ей грозит лишение свободы на срок до шести лет, - добавили в полиции.