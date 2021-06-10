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Казахстанские теннисисты вышли в финал "Ролан Гаррос"

Казахстанские теннисисты вышли в финал &quot;Ролан Гаррос&quot;

Теннисисты из Казахстана Андрей Голубев и Александр Бублик впервые пробились в финал Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде, одолев испанцев Пабло Андухара и Педро Мартинеса.

Встреча продлилась 1 час и 45 минут. В первом сете дуэт из Казахстана проиграл 1:6. Вторую партию Андрей и Александр забрали со счетом 6:4. В решающем сете казахстанцы вновь довели игру до победым – 6:4.

Таким образом, Бублик и Голубев впервые сыграют в финале турнира серии "Большого шлема".

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Вестник Кавказа

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