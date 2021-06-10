Токаев рассказал о росте экономики Казахстана в этом году

В Казахстане прогнозируют рост экономики по итогам 2021 года на уровне 3,5%, заявтл президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"По мере восстановления мировой экономики Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу нашего правительства, этот рост составит минимум 3,5%. Ожидаем, возможно, и большего роста", - приводит слова Токаева "Спутник-Грузия".

Глава государства отметил, что мировой экономический кризис не обошел стороной и Казахстан. В прошлом году внешний товарооборот республики составил $85 млрд долларов, сократившись по сравнению с 2019 годом на 13%.

"Вместе с тем отрадно, что казахстанский экспорт несырьевых товаров снизился менее значительно - на 2,8%, и составил $15 млрд", - добавил Токаев.